Січень добігає свого кінця, і саме в його підсумку відбудуться найважливіші події місяця – сесія міської та обласної рад. Проте передсесійний тиждень не менш легкий – усі профільні комісії вирішують провідні питання, а чиновники різних структур продовжують звітуватися. Чим зацікавив полтавців останній тиждень (23-29 січня) – читайте далі. Дебати на комісіях міськради На відміну від …