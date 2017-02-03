Трибуна

Незалежна преса Полтави
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Диванний експерт. Освіта в Європі та Україні

Все більше і більше молодих українців їдуть здобувати освіту закордон. Хтось одразу вступає на перший курс, хтось – вчиться в Україні, а у Європі закінчує магістратуру. Ми вирішили поспілкуватися із полтавцями Олексієм Наказним, який навчався у Латвії й Туреччині, і Андрієм Коноваловим, який зараз здобуває освіту у Польщі. Ми запитали у хлопців чому вони вирішили …

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Полтавці про зустріч випускників

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У Полтаві відбудеться акція #SaveAvdiivka

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