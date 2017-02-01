Трибуна

Незалежна преса Полтави
-17
16425624_1422308847781592_1072560445_n

Виконком чи Управління ЖКГ: хто відповість за відмову в публічній інформації?

1 лютого в Київському райсуді почали розглядати справу ГО «ПОЛТАВСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» проти Полтавського міськвиконкому. Причини позову – відмова Управління ЖКГ надавати публічну інформацію. Засідання довелося перенести; чому – читайте далі. У якості відповідача очільник ГО Богдан Зв’ягольський викликає виконком міськради. Перед розглядом справи суддя Любов Васильєва отримала клопотання представника відповідача. Заява стосувалася суб’єктного складу …

Заправки

В Україні зросли ціни на бензин та дизель

1891a3d39d894c2ee71772cd73672365_1473410841

Жінку, яка залишила шестимісячного сина в коридорі лікарні, судитимуть за грабіж

майдан

Уряд виділить більше грошей постраждалим майданівцям

  • ОСТАННІ НОВИНИ

  • Популярні

  • Обговорювані

18:09
Уряд виділить більше грошей постраждалим майданівцям
17:09
Ліки так і не подешевшали
16:19
Жінку, яка залишила шестимісячного сина в коридорі лікарні, судитимуть за грабіж
15:57
В Україні зросли ціни на бензин та дизель
15:05
Виконком чи Управління ЖКГ: хто відповість за відмову в публічній інформації?
14:53
«Укртатнафта» проведе аукціон з продажу Кременчуцького бензину
14:24
У Полтаві поліцейські знайшли труп чоловіка з ножовими пораненнями
12:59
Зростання вартості вуличного освітлення місцеві бюджети "не потягнуть"
11:42
На Кубок Пожечевського до Полтави приїде футбольний клуб із Латвії
10:21
Прокуратура звинувачує працівника СБУ у спробі отримати хабар 1400 $
10:03
У Раді пропонують підняти розмір мінімальної пенсії
09:41
В одному з житлових будинків Полтави стався вибух
08:00
У Полтаві відбудеться музично-літературний вечір, присвячений творчості Андрія Кузьменка
Більше новин

Блоги

Наказний Олексій

Підприємцем народжуються чи стають?

Привіт читачам мого блогу! Як я і анонсував у попередньому пості, ми будемо говорити…
Emigrant Beautiful Life

Мальовниче місто для звичайних людей

Усі ми знайомимся з новими цікавими містами за допомогою фільмів, серіалів, розвиваючи в собі…
Роман Грицун

Лівий революціонер. Дух, що тіло рве…

Про те, як українську революцію 1917  року зробили «ліваки», і в якій зараз ситуації…

Популярні Відео

Снимок

На чому економлять полтавці (відео)

Tak_vsigda_Still001

Полтавці про роботу своєї мрії

zdoroviy_skrin

Полтавці про здоровий спосіб життя

heFzB7Ktrpg

Полтавці про нову “мінімалку”

1

Цікаві новини Полтави

Police
Роман Грицун

За добу в Полтаві скоєно 138 правопорушень, з них – 5 наркозлочинів

Поліція Полтавщини повідомила, що за останню добу в…
wordle-2
Єгорова Анна

Які вони – Слова року 2016: Україна і світ

Онлайн-словник українського сленґу Мислово, подібно до закордонних колег,…
IMG_20170110_103513[1]
Варвянська Світлана

Голови ОСББ просять звільнити заступника мера  Олексія Чепурка

Представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків вважають, що чиновники…
IMG_9073
31 Січень 2017

У Полтаві таки з’являться 26 нових МАФів і 4-поверховий будинок

На 9-й сесії 31 січня 27 депутатів міськради проголосували за розміщення нових тимчасових споруд і 4-поверхового будинку.  …

IMG_9039
31 Січень 2017

Депутати міськради прийняли бюджет 2017

31 січня на 9-й сесії міськради 27 депутатів проголосували "за" новий бюджет. Доповідала Тетяна Чумак, начальниця фінансового управління. Нагадаємо, обсіг…

Снимок
30 Січень 2017

На чому економлять полтавці (відео)

Скрутна фінансова ситуація - досить розповсюджене явище у нашій державі, адже за даними ООН, за межею бідності проживає більше 80…

IMG_8807
30 Січень 2017

Засідала комісія з питань містобудування: МАФи, МШЕД, тарифи та петиції

30 січня напередодні сесії зібралася комісія з питань містобудування, аби розглянути поточні та планові питання. Зупинімося на резонансних моментах. Нагадуємо,…

KRUTI1
авторський матеріал
 
30 Січень 2017

Крути 1918. Перші кіборги, які врятували першу незалежну Україну

У січні 1918 року молоді хлопці зупинили наступ червоних російських військ на станції Крути. Ця перемога дала можливість врятувати незалежність,…

PIDSUMKI_TIZhNYa
29 Січень 2017

Підсумки тижня. Політика та влада. Дебати на комісіях, публічні звіти, хакерська атака

Січень добігає свого кінця, і саме в його підсумку відбудуться найважливіші події місяця - сесія міської та обласної рад. Проте…

Блоги:

всі блоги
Наказний Олексій

Підприємцем народжуються чи стають?

Emigrant Beautiful Life

Мальовниче місто для звичайних людей

Роман Грицун

Лівий революціонер. Дух, що тіло рве…

Наказний Олексій

Між Європою та Україною: я обрав життя в Україні…

2
Лядський Ігор

Яскравий доказ ефективності від взаємодії громади і поліції

2
Emigrant Beautiful Life

Свобода 60-х неподалік від Лос-Анджелесу

Що сказав Трамп. Експерти проаналізували промову президента США