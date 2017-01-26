Шоколад без шоколаду. Антимонопольний комітет звинуватив «Полтавакондитер» у виробництві неякісної продукції
Антимонопольний комітет провів розслідування, і виявив, що ПАТ «Полтавакондитер» виготовляє неякісну продукцію, в якій відсутній шоколад. Підприємство оштрафували на 34 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба АМКУ Полтавщини. – Полтавське територіальне відділення АМКУ у ході розслідування виявило, що ПАТ «Полтавакондитер» поширює неправдиві відомості про склад цукерок «Драже Мигдаль у шоколаді від Домінік» та «Драже Фундук …
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