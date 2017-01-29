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Незалежна преса Полтави
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Підсумки тижня. Політика та влада. Дебати на комісіях, публічні звіти, хакерська атака

Січень добігає свого кінця, і саме в його підсумку відбудуться найважливіші події місяця – сесія міської та обласної рад. Проте передсесійний тиждень не менш легкий – усі профільні комісії вирішують провідні питання, а чиновники різних структур продовжують звітуватися. Чим зацікавив полтавців останній тиждень (23-29 січня) – читайте далі.  Дебати на комісіях міськради На відміну від …

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