Все більше і більше молодих українців їдуть здобувати освіту закордон. Хтось одразу вступає на перший курс, хтось – вчиться в Україні, а у Європі закінчує магістратуру. Ми вирішили поспілкуватися із полтавцями Олексієм Наказним, який навчався у Латвії й Туреччині, і Андрієм Коноваловим, який зараз здобуває освіту у Польщі. Ми запитали у хлопців чому вони вирішили …
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