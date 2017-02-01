1 лютого в Київському райсуді почали розглядати справу ГО «ПОЛТАВСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» проти Полтавського міськвиконкому. Причини позову – відмова Управління ЖКГ надавати публічну інформацію. Засідання довелося перенести; чому – читайте далі. У якості відповідача очільник ГО Богдан Зв’ягольський викликає виконком міськради. Перед розглядом справи суддя Любов Васильєва отримала клопотання представника відповідача. Заява стосувалася суб’єктного складу …