Починаючи із 16 січня 2017 року розпочався широкомасштабний набір на службу до підрозділів поліції. Про це повідомили на брифінгу керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області. Прийняття анкет для проходження конкурсного відбору буде здійснюватися з 16.01.2017 по 26.01.2017 року. Всього є 364 вакантні посади. До них, зокрема, входять: слідчий; оперуповноважений; інспектор ізолятора тимчасового тримання; …