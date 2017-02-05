Початок тижня, що минув, вирував політичними подіями: засідання постійних комісій, дві сесії місцевих рад і їхні рішенні. Тепер можна згадати найважливіші моменти 30 січня – 5 лютого та підбити Підсумки тижня. Сесія міськради: нові МАФИ, ліквідація МШЕД, проблеми з ОСББ, зміна Регламенту На засіданні розглянули 71 питання порядку денного. Подекуди не обійшлося без жвавого обговорення. …