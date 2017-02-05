Трибуна

Незалежна преса Полтави
-6
PIDSUMKI_TIZhNYa

Підсумки тижня. Політика та влада. Рішення сесій, суд проти виконкому, допомога Авдіївці

Початок тижня, що минув, вирував політичними подіями: засідання постійних комісій, дві сесії місцевих рад і їхні рішенні. Тепер можна згадати найважливіші моменти 30 січня – 5 лютого та підбити Підсумки тижня. Сесія міськради: нові МАФИ, ліквідація МШЕД, проблеми з ОСББ, зміна Регламенту На засіданні розглянули 71 питання порядку денного. Подекуди не обійшлося без жвавого обговорення. …

е-декларації

НАЗК роз’яснили чи треба нотаріусам подавати е-декларації

PIDSUMKI_TIZhNYa

Підсумки тижня. Політика та влада. Рішення сесій, суд проти виконкому, допомога Авдіївці

інфогр_медиц

Реформа медицини на хорватський манер (продовження)

  • ОСТАННІ НОВИНИ

  • Популярні

  • Обговорювані

20:31
Підсумки тижня. Політика та влада. Рішення сесій, суд проти виконкому, допомога Авдіївці
17:40
Реформа медицини на хорватський манер (продовження)
15:03
НАЗК роз'яснили чи треба нотаріусам подавати е-декларації
14:08
У полтавських крамницях починають з'являтися соціальні полиці
11:40
Відтепер іноземців можна працевлаштувати за сумісництвом
10:34
Протягом останньої доби рятувальники вивільнили зі снігових заметів 17 автомобілів
10:20
Якою була Полтава 180 років тому? (відео)
08:00
Полтавців запрошують на концерт гуртів "Онейроїд", "10 Негренят" та "The Cat's".
04 Лютий 2017
23:27
Завершився перший півфінал нацвідбору на Євробачення-2017
19:03
З'явився проект нового календаря державних свят
18:20
Сплячі фани «Зоряних війн». Дослідники виявили масштабну бот-мережу в Twitter
17:57
Мистецький аукціон заради порятунку життя
14:30
Про що українці питають у МОЗ
Більше новин

Блоги

Наказний Олексій

Підприємцем народжуються чи стають?

Привіт читачам мого блогу! Як я і анонсував у попередньому пості, ми будемо говорити…
Emigrant Beautiful Life

Мальовниче місто для звичайних людей

Усі ми знайомимся з новими цікавими містами за допомогою фільмів, серіалів, розвиваючи в собі…
Роман Грицун

Лівий революціонер. Дух, що тіло рве…

Про те, як українську революцію 1917  року зробили «ліваки», і в якій зараз ситуації…

Популярні Відео

Vindizyel

Полтавці про зустрічі випускників

Снимок

На чому економлять полтавці (відео)

Tak_vsigda_Still001

Полтавці про роботу своєї мрії

zdoroviy_skrin

Полтавці про здоровий спосіб життя

Цікаві новини Полтави

123
Калюжний Костянтин

У 2017 році збільшилася вартість авто, які обкладатимуться транспортним податком.

У 2017 році транспортним податком оподатковуватимуться легкові автомобілі, з…
Енерго
Роман Грицун

В «Обленерго» повідомили на яких вулицям Полтави не буде світла

Публічне товариство «Полтаваобленерго» опублікувало список вулиць Полтави на…
22222222
Роман Грицун

ЦРУ розсекретило документи про Головну визвольну раду, якою керував полтавець

Серед нових розсекречених документів ЦРУ є дані про…
expert4
Спецпроект
 
03 Лютий 2017

Диванний експерт. Освіта в Європі та Україні

Все більше і більше молодих українців їдуть здобувати освіту закордон. Хтось одразу вступає на перший курс, хтось – вчиться в…

chisla4u
03 Лютий 2017

#Числа: майже 40 тисяч людей хворіють на рак на Полтавщині

#Числа 4 лютого у світі відзначають день боротьби з раком. На Полтавщині майже 40 тисяч хворих на…

welY86ax8ak
03 Лютий 2017

У Миргороді правоохоронець покривав злочинну групу

У Миргороді СБУ, прокуратура та поліція Полтавщини спільним зусиллями затримали злочинну групу, яку підозрюють у виготовленні та розповсюдженні наркотиків. [caption…

День Бабака Трибуна
авторський матеріал
 
02 Лютий 2017

День Бабака. Цікаві факти та історія свята

Кожного року 2 лютого американці та канадці святкують День бабака. За традицією ця мила тваринка є своєрідним Нострадамусом, бо вона…

6
авторський матеріал
 
02 Лютий 2017

50 цитат, за які Україна любить Кузьму Скрябіна

2 лютого - друга річниця з того дня, коли Україна втратила одного з найулюбленіших виконавців. Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) створював…

Гройсман
аналітика
 
02 Лютий 2017 2

«Ренесанс» чи «декаданс» економіки? Чим закінчиться епопея із закриттям ФОП

Що здобуде і що втратить українська економіка через масове й тотальне припинення діяльності малих підприємців. Які критерії потрібно брати для…

Блоги:

всі блоги
Наказний Олексій

Підприємцем народжуються чи стають?

Emigrant Beautiful Life

Мальовниче місто для звичайних людей

Роман Грицун

Лівий революціонер. Дух, що тіло рве…

Наказний Олексій

Між Європою та Україною: я обрав життя в Україні…

2
Лядський Ігор

Яскравий доказ ефективності від взаємодії громади і поліції

2
Emigrant Beautiful Life

Свобода 60-х неподалік від Лос-Анджелесу

Підсумки тижня. Політика та влада. Рішення сесій, суд проти виконкому, допомога Авдіївці