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Незалежна преса Полтави
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На Полтавщині оголошено терміновий набір на службу до поліції

Починаючи із 16 січня 2017 року розпочався широкомасштабний набір на службу до підрозділів поліції. Про це повідомили на брифінгу керівництва Головного управління Національної поліції у Полтавській області. Прийняття анкет для проходження конкурсного відбору буде здійснюватися з 16.01.2017 по 26.01.2017 року. Всього є 364 вакантні посади. До них, зокрема, входять: слідчий; оперуповноважений; інспектор ізолятора тимчасового тримання; …

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